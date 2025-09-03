Guardia di finanza, cambio al vertice della tenenza di Iselle

Nella mattinata odierna, presso la caserma della tenenza di Iselle della guardia di finanza, importante presidio di vigilanza doganale, ha avuto luogo l’avvicendamento nella carica di comandante tra il luogotenente c.s. Salvatore Tarantello e il luogotenente Raffaele Palladino.

Il colonnello Reni, comandante provinciale, ha rivolto al luogotenente Salvatore Tarantello parole di vivissimo apprezzamento per l’entusiasmo dimostrato e l’eccezionale impegno profuso nei quasi quarant’anni di carriera e ha rivolto un cordiale saluto di benvenuto unitamente ai migliori auguri di buon lavoro al luogotenente Raffaele Palladino, proveniente dalla compagnia di Domodossola, sottolineando le responsabilità connesse al nuovo comando e ricordando l’importanza del dispositivo di vigilanza della zona di confine messo in campo dalla guardia di finanza.

Il Luogotenente Tarantello, 60 anni, di origini siciliane, si è arruolato nel corpo nel 1986 ed ha ricoperto vari incarichi nel corso della sua carriera, tra cui il comando della tenenza di Iselle fin dal 2019. Il luogotenente Raffaele Palladino, 55 anni, originario di Salerno, si è arruolato in guardia di finanza nel 1995 e da allora ha sempre operato in nell’Ossola, ricoprendo, da ultimo, l’incarico di comandante della 2ª Squadra operativa stanziale della sezione operativa della compagnia di Domodossola.