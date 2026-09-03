Ascensori Atc, nel Vco rinnovati 25 impianti con un investimento da 670mila euro

Si sono conclusi anche nel Vco i lavori di ammodernamento degli ascensori negli immobili gestiti da Atc Piemonte Nord. In provincia sono stati interessati 25 impianti tra Verbania, Gravellona Toce, Omegna, Villadossola e Domodossola, per un investimento complessivo di 670.406,58 euro.

Gli interventi, finanziati dalla Regione Piemonte attraverso fondi ex Gescal, erano iniziati nella primavera del 2025 e sono stati ultimati il 31 agosto, nel rispetto del cronoprogramma. In queste ore sono in corso le ultime operazioni relative alla contabilità e al collaudo.

I lavori hanno consentito di rinnovare gli impianti attraverso la sostituzione di motori, argani e altre componenti, con l'obiettivo di renderli più moderni ed efficienti.

Quello del Vco è uno dei cinque lotti nei quali è stato suddiviso il progetto di Atc Piemonte Nord. Complessivamente nel quadrante sono stati rimodernati 151 ascensori, con un investimento superiore a 3,25 milioni di euro.

"Una bella e importante notizia per gli utenti del quadrante, che da oggi in avanti potranno usufruire di una serie di impianti resi più moderni ed efficienti", commenta il presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni, sottolineando come il rinnovamento del patrimonio immobiliare rappresenti uno degli obiettivi principali dell'ente.