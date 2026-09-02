Campliccioli, ancora ferma la teleferica dell'incidente mortale

‘’La fune sembra intatta. Dovrebbe aver tenuto dopo l’impatto’’. Così dicevano giorni fa alcuni antronesi guardando la fune della teleferica che dal lago di Campliccioli (1352 metri) sale a Camposecco (2325 metri), in alta Valle Antrona.

E’ l’impianto contro il quale si è scontrato l’autogiro sul quale viaggiavano due persone che nell’impatto hanno perso la vita: Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni, residente a Premeno, che stava pilotando il mezzo, e la compagna di suo fratello Antonella Pagliarani, 63 anni, di Milano.

Erano le 11.10 del 26 agosto quando il velivolo biposto, una sorta di elicottero ultraleggero, è precipitato a pochi metri dalla diga di Campliccioli, il bacino artificiale poco sopra il lago e l'abitato di Antrona.

L’urto, dicevamo, è avvenuto contro i cavi della teleferica di servizio di proprietà di Enel. Teleferica usata dai dipendenti che lavorano alla diga di Campliccioli.

Enel, sentita da Ossolanews, conferma: ‘’Stiamo ancora facendo delle verifiche. Attualmente l’impianto è fermo, ma solo in via precauzionale, in attesa che queste verifiche siano concluse’’.