Caddo e Preglia, torna potabile l’acqua: revocato l’obbligo di bollitura

Torna alla normalità la situazione dell’acqua potabile nelle frazioni di Caddo e Preglia, nel comune di Crevoladossola. Il sindaco Giorgio Ferroni ha firmato oggi, giovedì 3 settembre, la revoca dell’ordinanza che dal 28 agosto imponeva ai residenti di bollire preventivamente l’acqua destinata all’uso alimentare.

Il nuovo provvedimento arriva dopo gli esiti favorevoli degli esami effettuati sui campioni di acqua potabile prelevati nelle due frazioni. I risultati sono stati comunicati al Comune da Idrablu, gestore della rete dell’acquedotto comunale. Anche l’Asl Vco, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha espresso parere favorevole alla revoca dell’ordinanza.

È dunque cessata la situazione che aveva portato all’adozione della misura precauzionale. Nell’ordinanza viene infatti indicato il "cessato pericolo per la salute delle persone" e viene formalmente revocato l’obbligo di bollitura dell’acqua a Caddo e Preglia.