Nova Coop, anche nel Vco torna "Dona la spesa per la scuola"

Sabato 5 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, si tiene la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con circa 70 onlus e realtà locali del terzo settore a cui sono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di bisogno economico, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata soci e consumatori potranno acquistare materiali didattici e di cancelleria che intendono donare e consegnarli, all’uscita, ad associazioni di volontariato e realtà benefiche del territorio che li destineranno alle famiglie bisognose. I volontari potranno anche dare indicazioni sull’elenco dei prodotti maggiormente necessari da reperire. Nella scorsa edizione dell’iniziativa, l’impegno di 700 volontari per l’intera giornata ha permesso di raccogliere tra soci e clienti Coop materiali scolastici per un valore corrispondente a 100mila euro.

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola "Dona la Spesa per la Scuola" coinvolgerà i supermercati Coop di Domodossola in Via Cassino, con i volontari della Croce Rossa di Domodossola, e in Piazza Matteotti, con i volontari del Circolo Operaio Vco; il superstore Coop di Intra-Verbania, con i volontari dell’associazione Legami Ets; il superstore Coop di Omegna, con i volontari della Caritas U.P.M 14 Omegna e dell'associazione San Vincenzo Omegna; il supermercato Coop di Villadossola, con i volontari della Caritas di Villadossola; l’ipercoop di Crevoladossola con i volontari della Caritas di Domodossola e l’ipercoop di Gravellona con l’assessorato alla pubblica istruzione, Ciss Cusio, Caritas, insegnanti scuola primaria plesso scolastico Galileo Galilei.

Dal 10 settembre e fino al 18 novembre torna anche “Coop per la Scuola”: l’iniziativa che permette di donare a migliaia di scuole materiali scolastici utili per trasformare ogni classe in un luogo di crescita e opportunità. Risorse per la didattica e la creatività, lo sport e la tecnologia, dotazioni di cancelleria e molti altri premi sono disponibili a catalogo, per un programma che nel 2025 ha visto l’iscrizione di 3289 scuole solo in Piemonte.

Quest’anno il progetto didattico proposto si sviluppa intorno al concetto di “Salute circolare”, secondo il quale ogni gesto, anche il più piccolo, ha un impatto su ciò che ci circonda. Ecco allora che, a fianco della raccolta punti, si sviluppa un percorso, realizzato in collaborazione con Geopop, di attività mirate e materiali didattici per gli insegnanti, per aiutarli a far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza sulle interconnessioni che governano la nostra salute e il nostro pianeta.

Rimane invece invariato il meccanismo di raccolta e devoluzione dei punti alla propria scuola preferita, che permette di donare a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie, a patto che abbiano effettuato l’iscrizione al programma. Nel periodo indicato, in tutti i negozi Nova Coop e sul sito coopshop.it, per ogni 15 euro di spesa effettuata si riceve un buono scuola che può essere consegnato all’istituto di riferimento o donato direttamente attraverso l’app, disponibile sia per i sistemi Ios che Android. I Soci Coop hanno inoltre la possibilità di trasformare i punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti=5 buoni; 100 punti=12 buoni). Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente, oltre 100 tipologie di premi, adatti a tutti i gradi scolastici.