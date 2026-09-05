Weekend ancora estivo: sole e temperature fino a 34 gradi

Sarà un weekend dal sapore decisamente estivo nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese. Le previsioni di Arpa Piemonte indicano per sabato 5 settembre condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, accompagnate da temperature elevate per il periodo.

Un promontorio di origine subtropicale continua infatti a interessare l'Europa centro-occidentale, convogliando aria calda verso il Piemonte. La situazione dovrebbe rimanere stabile fino al pomeriggio di domenica, prima di un graduale indebolimento dell'alta pressione.

Sabato 5 settembre nel Vco e nel Novarese il cielo sarà sereno o soleggiato, con il possibile passaggio di qualche velatura e locali foschie sulle pianure nelle prime ore del mattino. Non sono previste precipitazioni. Particolarmente elevato lo zero termico, che salirà fino a 4.800-4.900 metri. Sulle Alpi soffieranno venti moderati da nord-ovest, con possibili rinforzi nelle vallate per locali condizioni di foehn.

Il caldo si farà sentire soprattutto nel Novarese: a Novara sono previste temperature comprese tra 22 e 34 gradi, mentre nel Verbano Cusio Ossola i valori indicativi per Verbania saranno compresi tra 23 e 32 gradi.

Domenica 6 settembre il tempo resterà nel complesso favorevole, ma inizieranno a comparire i primi segnali di cambiamento. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui rilievi settentrionali. Proprio sulle montagne del Vco, nelle ore centrali della giornata, saranno possibili deboli e isolati rovesci. Lo zero termico inizierà a scendere nel pomeriggio fino a 4.400-4.500 metri.

Le temperature rimarranno comunque elevate: Novara potrà raggiungere i 33 gradi, con una minima di 23, mentre nel Vco sono indicati valori tra 21 e 31 gradi.

Un cambiamento più evidente è atteso lunedì 7 settembre. Arpa prevede cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nubi più compatte sulle montagne e rovesci diffusi sui rilievi nelle ore centrali, generalmente deboli ma localmente moderati. Lo zero termico scenderà ulteriormente verso i 4.200-4.300 metri.