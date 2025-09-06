Raduno Internazionale dello Spazzacamino, tutto pronto per la 42esima edizione FOTO

È tutto pronto per la 42esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore: domenica 7 settembre l’appuntamento clou, la sfilata con oltre 1300 spazzacamini provenienti da tutto il mondo, con abiti e attrezzi da lavoro e accompagnate da bande musicali. I festeggiamenti hanno però già preso il via nella serata di ieri, venerdì 5 settembre, con la Notte Nera, che ha animato il centro storico.

L’evento è in programma a partire dalle 10.00; le delegazioni sfileranno per tutte le vie del centro storico per poi arrivare in piazza Risorgimento, dove si terrà la rievocazione storica della pulitura dei camini. La giornata proseguirà poi alle 16.00 con il concerto dell’orchestra Gmo – Giovani Musicisti Ossolani e con interviste e premiazioni degli spazzacamini.

Per partecipare all’evento, è possibile raggiungere Santa Maria Maggiore in auto o in treno. Per le auto sono disponibili parcheggi gratuiti e a pagamento in tutto il comune. Per evitare il problema del traffico e della ricerca di un posto auto, tuttavia, è consigliato raggiungere il capoluogo con i treni della ferrovia Vigezzina-Centovalli, da Domodossola o da Locarno. Per assicurarsi un posto in treno è fortemente consigliata la prenotazione dei biglietti tramite il sito della ferrovia.