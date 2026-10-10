Feriolo per proseguire la marcia, Juventus Domo per risollevarsi

Juventus Domo-Feriolo e Olimpia Sant’Agabio-Dormelletto. Due le gare che spiccano nella giornata di Promozione.

La prima partita è una classica ma gli umori sono diversi. Juventus Domo delusa che stenta a farsi luce, Feriolo che quatto quatto è arrivato in vetta. Tutto è possibile, ma i ragazzi di Pissardo non sembrano facile preda. Granata che però non possono continuare la striscia negativa, rotta da una sola vittoria sinora.

Olimpia invece che ha conosciuto il primo ko di stagione a Oleggio. Cosicché pensa rifarsi già domenica. Ma il Dormelletto va bene ed è ringalluzzito dal derby vinto con l’Arona.

Proprio l’Arona ha necessità di risollevarsi e la partita interna col Ceversama potrebbe essere l’occasione. Visto che i biellesi sono ultimi in classifica con due soli punti.

Chi non può fare calcoli è l’Ornavassese, partita in sofferenza. Riceva la Pro Palazzolo ma non avrà l’allenatore Fusè in panca per una squalifica. Ma nonostante questo handicap i tre punti sono d’obbligo per i neri.

Union Novara attesa al difficile incontro con l’Oleggio, che è stato capace di infliggere la prima sconfitta alla capolista Olimpia.

Il Bulè Bellinzago se la gioca in casa dei Lupetti Trino, dopo il successo colto domenica sul Valle Cervo

Chiude Virtus Vercelli-Gattinara e Valle Cervo-Cossato.