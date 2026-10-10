Le rivali della Cannobiese sperano nella Varzese

‘’Varzese pensaci tu’’. E’ quanto sembrano dire le avversarie della capolista Cannobiese, partita lanciata nel girone A di Prima Categoria. La Varzese trova sulla sua strada la Cannobiese in questa quinta giornata di campionato. La capolista vanta 12 punti, la Varzese 6, ma gli ossolani non hanno ancora persona una gara.

La seconda della classe, la Varalpombiese, se la gioca sul campo del Momo, partito al rallenty. I rossoneri invece vantano 10 punti e così crescono la ambizioni. Ma il Momo deve tornare a vincere, cosa che non ha ancora fatto in questa annata.

La boccata d’ossigeno del Gravellona (3-1 sulla Virtus villa) dà fiato ai tocensi che scendono sulle sponde del Ticino in casa Castellettese. La classifica le vede a pari punti: 4.

Omegna in casa per proseguire la mini serie positiva: una vittoria e un pari. Al Liberazione arriva la Pro Roasio, altra formazione che al momento non ha conosciuto sconfitte.

Il Sizzano dirà una parola sulle condizioni di salute del Piedimulera, partito meno bene di quanto si pensasse. Per gli Ossolani dunque serve una vittoria che manca dalla prima giornata. Il Sizzano sta bene e lamenta una sola sconfitta: quella con la Cannobiese.

E poi c’è la Virtus Villa, delusa e amareggiata. Un solo punto in 4 gare e , col Grignasco, la peggior difesa del girone: 11 reti incassate. Al Poscio ci sarà il Romagnano (6 punti) che domenica scorsa ha piegato proprio il Piedimulera.

Chiudono la giornata Quaronese-Grignasco e Serravallese-Valduggia.