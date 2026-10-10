Cordoglio in Ossola per la scomparsa di don Mario Ceresa, di 82 anni. Nato a Villadossola, scelse di diventare sacerdote in età adulta grazie alla conoscenza del mistico don Elia Bellebono, noto come l'apostolo del Cuore di Gesù. Prima di entrare in seminario, svolse la professione di ragioniere e di impiegato bancario. Fu ordinato sacerdote da Monsignor Aldo del Monte nel 1979 a Villadossolla. “Ricordo - dice il vicario territoriale don Luigi Preioni – che don Mario entrò in seminario poco dopo che io divenni sacerdote. Ricordo che dopo aver concluso il seminario pregai perché qualcuno dell'Ossola entrasse presto al mio posto e così avvenne”.

Don Mario ultimamente viveva nella casa parrocchiale del Villaggio Sisma; da tempo era malato e si è spento serenamente questa mattina all'ospedale di Domodossola. I funerali si svolgeranno lunedì 12 ottobre alle 16.00 nella chiesa di Cristo Risorto a Villadossola. Il rosario sarà recitato domenica alle 19.00. I fedeli potranno dare l'ultimo saluto a don Mario nella Cappellina della chiesa di Cristo Risorto.

Don Mario Ceresa svolse il suo ministero in diverse parrocchie dell'Ossola: al Badulerio, Bognanco, Piedimulera, Pallanzeno, collaborò per le celebrazioni delle messe a Villadossola e in Valle Antrona con don Massimo Bottarel. Prestò servizio anche fuori dall'Ossola, al Santuario di Oropa. Importanti furono due anni trascorsi ad Urbino, dove svolse il suo servizio pastorale presso l'erigendo Santuario del Sacro Cuore di Gesù.

“È stato un sacerdote generoso verso i poveri e sempre disponibile all'ascolto. Visse con una grande devozione al Sacro Cuore di Gesù ed ebbe il dono di essere presente quando il mistico don Elia Bellebono ebbe la visione di Gesù, che lo incaricò di costruire il Santuario del Sacro Cuore di Gesù ad Urbino”, spiega il direttore amministrativo della Fondazione Opera del Sacro Cuore di Urbino Domenico Maria Bruscolini, che lunedì sarà in Ossola per partecipare ai funerali di don Mario.