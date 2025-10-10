Fiera d'Autunno nel borgo medievale di Vogogna

Fiera d’Autunno, domenica 12 ottobre, a Vogogna. Nel cuore del borgo medievale ossolano si terrà una giornata tra tradizione, cultura e letteratura
La Fiera d’Autunno, organizzata dall'Amministrazione comunale, si terrà dalle ore 10.00 alle 18.00, con un ricco calendario di appuntamenti che animeranno le vie del centro storico.
Tra mercatini, prodotti tipici, artigianato locale e spazi dedicati ai più piccoli la manifestazione ospiterà anche un evento letterario: la scrittrice Kristine Maria Rapino sarà presente per la presentazione del suo nuovo romanzo, "Sciallacca", edito da Sperling & Kupfer.
L’autrice, già nota al pubblico ossolano per il suo romanzo d’esordio "I fichi di marzo", torna nel territorio per incontrare i lettori e raccontare il suo nuovo lavoro letterario.
La presentazione è prevista alle 15.30 in sala degli Specchi di Villa Biraghi, con la partecipazione di Lara Fasoletti, della libreria La Pagina di Villadossola, in qualità di relatrice e moderatrice dell’incontro.