Attualità | 10 ottobre 2025, 14:31

La caserma dei vigili del fuoco si illumina di verde per la consapevolezza della sindrome Pans Pandas

Anche il comando del Vco ha aderito all'iniziativa che ha coinvolto moltissime città italiane

“Illuminazione in verde” è l’iniziativa a cui hanno aderito i vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola in occasione della giornata mondiale della consapevolezza della sindrome Pans Pandas, una malattia che crea disordini del neurosviluppo e dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva. Un faro di colore verde ha illuminato, all’alba di oggi, vari monumenti di importante valore artistico e storico in moltissime città italiane e le caserme dei vigili del fuoco. Un faro di speranza acceso per sensibilizzare e divulgare la conoscenza di una malattia spesso ignorata e che se riconosciuta, oltre ad essere un atto di giustizia e di dignità, permetterebbe cure tempestive per ambire ad una vita normale. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite il proprio dipartimento è patrocinante dell’iniziativa organizzata dall’associazione Genitori Pans Pandas Bge.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

