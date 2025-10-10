La caserma dei vigili del fuoco si illumina di verde per la consapevolezza della sindrome Pans Pandas

“Illuminazione in verde” è l’iniziativa a cui hanno aderito i vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola in occasione della giornata mondiale della consapevolezza della sindrome Pans Pandas, una malattia che crea disordini del neurosviluppo e dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva. Un faro di colore verde ha illuminato, all’alba di oggi, vari monumenti di importante valore artistico e storico in moltissime città italiane e le caserme dei vigili del fuoco. Un faro di speranza acceso per sensibilizzare e divulgare la conoscenza di una malattia spesso ignorata e che se riconosciuta, oltre ad essere un atto di giustizia e di dignità, permetterebbe cure tempestive per ambire ad una vita normale. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite il proprio dipartimento è patrocinante dell’iniziativa organizzata dall’associazione Genitori Pans Pandas Bge.