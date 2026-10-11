L'artista varesina Lucia Terziroli debutta con la sua personale: “Geometrie dell’Anima”

Prima esposizione personale per Lucia Terziroli, artista varesina che martedì 20 ottobre presenterà “Geometrie dell’Anima”, mostra ospitata dallo Studio Galleria Parallel Worlds di Vittoria Palazzolo, in Borgata Casa delle Rane 7 a Domodossola. L’inaugurazione è in programma a partire dalle 18.30.

Alla serata interverranno il critico d’arte Giuseppe Possa, l’avvocato Enrico Albert e la psicoterapeuta Jennifer Veronesi. L’incontro è promosso dall’artista Vittoria Palazzolo in collaborazione con gli Amici dell’Oncologia di Verbania, ai quali sarà devoluto in beneficenza l’intero ricavato della serata. Al termine è previsto un piccolo buffet inaugurale.

“Geometrie dell’Anima” rappresenta il primo appuntamento personale nel percorso artistico di Lucia Terziroli, nata a Varese nel 1987. Dopo la prima giovinezza trascorsa nella sua città, ha frequentato il Liceo artistico di Cefalù, in Sicilia, dove si è avvicinata alla pittura e ha iniziato a sperimentare il colore sulla tela.

La sua ricerca si è sviluppata negli anni attraverso lo studio dei grandi maestri e l’osservazione della realtà. Dopo il ritorno a Varese, nel 2011 Terziroli ha partecipato con una selezione di poesie inedite all’antologia “Oltre il limite”, pubblicata da Concreo edizioni, mantenendo però la pittura al centro del proprio percorso espressivo.

Negli anni più recenti il suo lavoro ha trovato ispirazione nelle opere di Pablo Picasso e Georges Braque. La pittura di Terziroli parte dall’osservazione del reale per arrivare alla scomposizione delle forme sul piano pittorico: geometrie essenziali e articolate attraverso le quali oggetti e forme della realtà emergono a uno sguardo più attento, trasformandosi in una rappresentazione della sua interiorità.

La mostra sarà inaugurata martedì 20 ottobre alle 18.30 allo Studio Galleria Parallel Worlds, in Borgata Casa delle Rane 7 a Domodossola.

Per informazioni: patrizia.fratantoni@gmail.com