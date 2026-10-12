Devianza giovanile e sicurezza, rafforzati i controlli sul territorio

La questura ha messo in campo nel fine settimana mirati servizi straordinari di controllo del territorio ad Omegna e Domodossola, che hanno visto anche la partecipazione di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Torino e del personale della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura.

Tali servizi sono stati disposti a seguito di recenti episodi di intemperanza che hanno visto il coinvolgimento di alcuni giovani, sfociati nella denuncia a piede libero di un ventiseienne. I controlli sono stati effettuati proprio al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, nonché al fine di verificare la regolarità delle licenze e delle norme in materia di esercizi pubblici. Particolare attenzione è stata perciò riservata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, attraverso controlli nelle aree e nei locali maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, abitualmente frequentati nel fine settimana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 460 persone, controllati 70 veicoli e 14 esercizi pubblici. Il personale specializzato della polizia di Stato, appartenente agli uffici della polizia amministrativa ha sanzionato un locale per mancata esposizione Scia, mancanza della tabella con sintomi concentrazione alcolemica e mancanza dell’apparecchiatura per la rivelazione del tasso alcolemico.

L’attività di prevenzione proseguirà con servizi mirati e con una costante rimodulazione dei dispositivi di controllo, in relazione alle esigenze del territorio della provincia, al fine di garantire una presenza sempre più capillare e vicina alle esigenze della cittadinanza.