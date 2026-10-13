Riaperto il Cral Asl Vco: si cercano volontari

“Cerchiamo volontari per costruire qualcosa che rappresenti davvero i lavoratori”. Carmelo Finocchiaro, presidente del Cral Asl VCO, lancia un appello ai dipendenti dell’Asl in occasione della riapertura del Cral, che segna la rinascita di un punto di riferimento fondamentale, ora pronto a ripartire con nuove idee, partecipazione e la voglia di costruire insieme un’associazione più vicina alle persone.

Un Cral non dovrebbe essere soltanto un’associazione che organizza attività nel tempo libero. Dovrebbe essere un luogo d’incontro, uno spazio di condivisione e una realtà capace di dare voce alle idee, alle esigenze e alle aspettative dei lavoratori.

“Per noi - spiega - la riapertura di questo Cral rappresenta un momento di straordinaria importanza: dopo un periodo in cui non è stato attivo, oggi il Cral rinasce ed è pronto a guardare al futuro con l'obiettivo di realizzare tante nuove iniziative e costruire un’associazione sempre più viva, partecipata e vicina ai dipendenti dell’Azienda sanitaria. La rinascita è un’opportunità unica: non vogliamo un’associazione che si limiti a esistere, ma una realtà rinnovata che sappia coinvolgere, creare opportunità e diventare un solido punto di riferimento per chi ogni giorno lavora nella nostra Azienda”.

La sfida, quindi, non è soltanto organizzare più attività, ma ripartire con entusiasmo e costruire un’associazione nella quale i dipendenti possano riconoscersi, sentirsi ascoltati e diventare protagonisti del nuovo corso, anziché semplici destinatari.

L’appello è stato rivolto a tutti i dipendenti dell’Asl VCO perché, dice: “Il Cral non appartiene a una sola persona o a un gruppo ristretto: deve essere una casa aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a questa rinascita. Io credo che, insieme, possiamo fare molto di più e portare avanti tantissime novità”.