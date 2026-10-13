Vigili del fuoco, le caserme del Vco aprono le porte alla cittadinanza

In occasione della Settimana nazionale della protezione civile, in programma dal 12 al 18 ottobre, il comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola promuove l’apertura al pubblico di alcune sedi operative per avvicinare la cittadinanza al mondo del soccorso e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

Mercoledì 14 ottobre saranno le sedi di Verbania e Domodossola ad aprire le porte ai visitatori, dalle 9.00 alle 12.00; a Verbania saranno presenti anche rappresentanti della protezione civile, antincendio boschivo (Aib) e Croce Rossa.

Il 18 ottobre saranno invece aperti i distaccamenti volontari di Cannobio, dalle 8.00 alle 12.00, e di Varzo, dalle 8.00 alle 16.00. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i mezzi, le attrezzature e le attività svolte dagli operatori del soccorso e dai volontari al servizio del territorio.