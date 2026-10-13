Verbania, il procuratore Alessandro Pepè in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, il Procuratore della Repubblica di Verbania, dott. Alessandro Pepè, si è recato in visita istituzionale presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Al suo arrivo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Loris Baldassarre, dai Comandanti delle 15 Stazioni, dei Nuclei vari e dei reparti speciali dell’Arma operanti nel territorio del Verbano- Cusio-Ossola (VCO).

Nel corso del cordiale incontro con il personale, il Procuratore ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il costante e capillare impegno quotidiano. In particolare, il dott. Pepè ha elogiato l’efficace attività di prevenzione e repressione svolta dai militari nel contrasto ai principali fenomeni criminali che interessano la provincia.

A margine dell'incontro, il Procuratore ha inoltre posto l'accento sull’importanza della sinergia tra Magistratura e Forze dell'Ordine, sottolineando gli eccellenti e consolidati rapporti di collaborazione che legano le due Istituzioni, elemento imprescindibile per garantire la legalità e la sicurezza del territorio.