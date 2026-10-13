Verbania, il procuratore Alessandro Pepè in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, il Procuratore della Repubblica di Verbania, dott. Alessandro Pepè, si è recato in visita istituzionale presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.
Al suo arrivo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Loris Baldassarre, dai Comandanti delle 15 Stazioni, dei Nuclei vari e dei reparti speciali dell’Arma operanti nel territorio del Verbano- Cusio-Ossola (VCO).
Nel corso del cordiale incontro con il personale, il Procuratore ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il costante e capillare impegno quotidiano. In particolare, il dott. Pepè ha elogiato l’efficace attività di prevenzione e repressione svolta dai militari nel contrasto ai principali fenomeni criminali che interessano la provincia.
A margine dell'incontro, il Procuratore ha inoltre posto l'accento sull’importanza della sinergia tra Magistratura e Forze dell'Ordine, sottolineando gli eccellenti e consolidati rapporti di collaborazione che legano le due Istituzioni, elemento imprescindibile per garantire la legalità e la sicurezza del territorio.