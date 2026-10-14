Eliossola, interrotta la collaborazione con Leonardo. Zanghieri: “Le polemiche locali hanno fatto perdere un'opportunità alla valle”

La collaborazione tra Eliossola e Leonardo si è interrotta dopo trent'anni. Una decisione che, secondo il presidente di Eliossola, Paolo Zanghieri, sarebbe legata alle polemiche locali degli ultimi mesi e che rischia di avere conseguenze concrete non soltanto per l'azienda, ma anche per l'occupazione e le prospettive di sviluppo della Val d'Ossola. Zanghieri interviene sulla vicenda annunciando un prossimo ridimensionamento dell'organico e il venir meno di iniziative che avrebbero potuto generare nuove opportunità lavorative sul territorio.

Dottor Zanghieri, il tema della presenza degli elicotteri Leonardo in Ossola e della collaborazione tra Eliossola e Leonardo è ancora attuale. Come vede questo dibattito?

“Accogliamo con favore il sostegno di alcune forze politiche che hanno scelto di guardare oltre le inutili polemiche locali, riconoscendo il potenziale valore di una collaborazione costruita su basi concrete e coerenti con le attività di entrambe le aziende”.

Qual è stato, in concreto, il rapporto tra Eliossola e Leonardo in questi anni?

“Eliossola ha fornito a Leonardo servizi aeronautici negli ultimi trent'anni, coerenti con la propria missione, lavorando per creare opportunità reali e sostenibili per la Val d'Ossola”.

Alcuni esponenti della politica locale hanno dichiarato l'auspicio che “la Val d'Ossola debba saper cogliere queste opportunità”. Che ne pensa?

“Purtroppo, questa opportunità si è persa: da alcune settimane la collaborazione con Leonardo è stata interrotta a causa degli echi delle polemiche locali”.

Quali conseguenze avrà questa sospensione per Eliossola e per il territorio?

“La sospensione delle sinergie comporterà, nel breve periodo, un ridimensionamento della dotazione organica di Eliossola e, in prospettiva, l'impossibilità di dare seguito a una serie di iniziative che avrebbero potuto generare ricadute occupazionali significative per la valle”.

Volete entrare nel merito delle polemiche che hanno accompagnato questa vicenda?

“Non entriamo nel merito delle polemiche. Constatiamo semplicemente che il clima degli ultimi mesi ha interrotto una collaborazione concreta e ha prodotto un danno per la nostra azienda e, di riflesso, per il territorio”.

Un messaggio finale?

“Le opportunità si costruiscono con il lavoro e si preservano con la responsabilità di tutti. Quando si interrompono, a pagarne il prezzo sono le persone e il futuro della valle”.





