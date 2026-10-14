Test di volo in Ossola, Noi Moderati: "Leonardo eccellenza italiana, il territorio sappia cogliere questa opportunità"

Noi Moderati Vco interviene sul tema dei test di volo che elicotteri militari effettuano, da ormai diverso tempo, nei cieli dell’Ossola. Si tratta in particolare di velivoli prodotti dalla società Leonardo, che il gruppo definisce “una delle realtà più importanti dell’industria tecnologica italiana, un patrimonio di competenze, ricerca e innovazione che merita di essere riconosciuto e valorizzato”.

“In merito al dibattito sui collaudi aeronautici in Val d’Ossola - sottolineano da Noi Moderati - riteniamo fondamentale riconoscere il valore strategico di queste attività per lo sviluppo industriale del Paese e per il mantenimento di competenze altamente specializzate nel settore aeronautico. La presenza di una realtà come Leonardo costituisce un’opportunità da considerare in una prospettiva di crescita, innovazione e valorizzazione del territorio. In un momento in cui l’Italia deve rafforzare la propria capacità industriale e tecnologica, non possiamo permetterci di guardare alle attività produttive esclusivamente attraverso la lente delle criticità. Leonardo non è soltanto un nome di prestigio internazionale: è espressione della capacità italiana di progettare, sperimentare e competere nel mondo”.

“La Val d’Ossola può guardare a questa presenza - si legge ancora nella nota - come a un’occasione per rafforzare il proprio legame con l’industria, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, valorizzando le opportunità che possono derivarne per il territorio. Crediamo in un approccio fondato sulla fiducia nell’impresa, sul riconoscimento delle competenze e sulla collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo. Valorizzare Leonardo significa riconoscere l’importanza di chi investe in tecnologia e contribuisce al prestigio industriale italiano. Il futuro si costruisce sostenendo chi innova, chi investe e chi porta avanti l’eccellenza italiana. La Val d’Ossola deve saper cogliere queste opportunità”.