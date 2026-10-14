Premosello Chiovenda, si dimette il direttivo della Pro Loco: nuove elezioni il 23 ottobre

Si apre una nuova fase per la Pro Loco di Premosello Chiovenda. L'attuale Consiglio Direttivo ha annunciato le proprie dimissioni, rendendo necessario il rinnovo degli organi dell'associazione. Le elezioni per la scelta del nuovo direttivo sono state fissate per venerdì 23 ottobre.

La decisione è stata comunicata direttamente ai soci attraverso una lettera nella quale il Consiglio uscente ha espresso l'auspicio che il cambiamento possa rappresentare un'occasione per coinvolgere nuove persone e portare nuove idee all'interno dell'associazione.

Le candidature dovranno essere presentate entro martedì 20 ottobre. I soci interessati potranno proporsi individualmente oppure attraverso una lista composta da più candidati. Tutte le candidature pervenute entro il termine saranno affisse nella sede della Pro Loco durante la serata delle votazioni, in modo da consentire ai partecipanti di prenderne visione.

Per chi non potrà essere presente il 23 ottobre sarà possibile delegare un altro socio. Ogni partecipante potrà ricevere al massimo una delega.

Nella comunicazione, il Consiglio Direttivo uscente ha invitato i soci a partecipare attivamente a questa fase di rinnovamento, sottolineando l'importanza di trovare persone disponibili a dedicare tempo e idee alle attività dell'associazione e alla vita del paese.

Seguiranno la convocazione ufficiale dell'assemblea elettiva e l'affissione degli avvisi nelle bacheche pubbliche.

L'appuntamento del 23 ottobre sarà quindi decisivo per individuare il nuovo gruppo chiamato a guidare la Pro Loco di Premosello Chiovenda.