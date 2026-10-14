Criminalità in calo nel Vco, 4.167 reati denunciati nel 2025: provincia all'83° posto in Italia

Diminuiscono i reati denunciati nel Verbano Cusio Ossola. Nel corso del 2025 sono stati complessivamente 4.167, con un calo dell'1,5% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'Indice della criminalità 2026, pubblicato lunedì 12 ottobre dal Sole 24 Ore sulla base dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno.

Il Vco si colloca all'83° posto su 106 province italiane nella graduatoria nazionale, che prende in considerazione il numero di reati denunciati ogni 100mila abitanti. Nel territorio provinciale l'incidenza è di 2.729,3 denunce, un valore che colloca il Verbano Cusio Ossola nella parte bassa della classifica nazionale.

Il risultato assume particolare rilievo nel confronto con il vicino Novarese, dove nel 2025 sono stati denunciati 13.479 reati, in aumento del 4,2% rispetto al 2024. Novara occupa il 31° posto nazionale, con 3.683,4 denunce ogni 100mila abitanti.

Nonostante il calo complessivo, l'analisi delle singole tipologie di reato evidenzia alcune differenze significative. Nel Verbano Cusio Ossola sono state denunciate 1.019 truffe e frodi informatiche, pari a 667,4 episodi ogni 100mila abitanti. Un dato che colloca la provincia all'11° posto in Italia per incidenza di questa categoria di reati.

Spicca anche il dato relativo alle estorsioni: nel 2025 sono state registrate 44 denunce, corrispondenti a 28,8 episodi ogni 100mila abitanti. Per questa specifica tipologia di reato, il Vco occupa il quarto posto nella graduatoria nazionale.

Anche a livello italiano si registra una diminuzione della criminalità denunciata. Nel 2025 i delitti segnalati alle autorità sono stati 2.357.105, l'1,8% in meno rispetto al 2024, interrompendo una serie di quattro anni consecutivi di crescita.

A incidere maggiormente sulla flessione nazionale è stata la diminuzione dei furti, scesi del 5,9%, mentre le rapine hanno registrato un calo del 3,6%. In controtendenza risultano invece le truffe e le frodi informatiche, aumentate del 4,4%, insieme ai danneggiamenti, alle percosse e alle estorsioni.

Per il Verbano Cusio Ossola, il rapporto restituisce dunque un quadro di lieve diminuzione dei reati denunciati, in linea con la tendenza nazionale e in controtendenza rispetto alla crescita registrata nella vicina provincia di Novara.

L'indagine considera esclusivamente i reati emersi attraverso le denunce e le segnalazioni alle forze dell'ordine. I dati non comprendono quindi gli eventuali episodi mai denunciati e riguardano l'intera provincia, comprendendo Verbano, Cusio e Ossola.