Meteo, in Piemonte temperature sopra i 20 gradi fino a sabato, poi arriva il freddo autunnale

Il caldo anomalo che ha caratterizzato l’estate 2026 e proseguito nella prima parte dell’autunno caratterizzerà ancora la nostra regione fino a sabato. La presenza di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale manterrà quindi condizioni relativamente miti sul Piemonte, con temperature ancora gradevoli e massime superiori ai 20 gradi sulle pianure.

Nel fine settimana è invece atteso un deciso cambiamento delle condizioni metereologiche che porterà un peggioramento del tempo tra sabato pomeriggio e lunedì. Sono previste precipitazioni su gran parte della regione, in particolare domenica, con fenomeni più intensi sul settore montano e pedemontano compreso tra Alpi Cozie e Lepontine e sull’Appennino.

L’ingresso di aria più fredda determinerà un calo delle temperature nel fine settimana, in particolare domenica è prevista una diminuzione delle massime, che potranno risultare complessivamente inferiori di 5–7 °C rispetto ai valori attesi fino a venerdì, segnando il passaggio da una fase ancora mite a condizioni più autunnali.