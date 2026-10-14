Carnevale d'Autunno, il Comitato ringrazia i volontari: "Dietro ogni divisa ci sono persone che scelgono di esserci"

Il Carnevale d'Autunno in Divisa di Domodossola si è concluso con un bilancio positivo. Dopo la manifestazione di domenica 11 ottobre, il Comitato organizzatore ha voluto ringraziare i volontari, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, dedicata quest'anno alle realtà impegnate quotidianamente al servizio della comunità.

La giornata, accompagnata da condizioni meteorologiche favorevoli, ha registrato una buona partecipazione di pubblico, offrendo ai cittadini l'occasione di conoscere più da vicino le associazioni e i gruppi di volontariato del territorio.

"La giornata dedicata al Carnevale d'Autunno in Divisa si è conclusa con un grande successo, sia per la partecipazione del pubblico sia per le condizioni meteorologiche, che hanno regalato una splendida giornata mite e soleggiata", spiegano dal Comitato.

Al centro dei ringraziamenti ci sono innanzitutto i volontari del Comitato Pulenta e Sciriuii, impegnati nell'organizzazione della manifestazione. L'obiettivo dell'iniziativa, sottolineano gli organizzatori, era quello di dare visibilità alle numerose realtà associative che operano sul territorio.

"Il primo e più sentito ringraziamento va a tutti i ragazzi del Comitato Pulenta e Sciriuii, che anche questa volta hanno saputo organizzare un evento impeccabile, raggiungendo l'obiettivo più importante: dare visibilità, riconoscimento e apprezzamento alle tante associazioni, ai gruppi e alle persone che fanno del volontariato una parte fondamentale della nostra società".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Gruppo Alpini di Domodossola, che ha collaborato alla preparazione della polenta e delle castagne, contribuendo all'organizzazione della giornata.

Al di là dell'aspetto conviviale, il Comitato ha voluto richiamare l'attenzione sul significato dell'iniziativa e sul ruolo delle persone che dedicano parte del proprio tempo libero agli altri.

"Il Carnevale d'Autunno in Divisa non è stato soltanto un momento di festa e convivialità, ma soprattutto un'occasione per avvicinare i cittadini alle realtà del volontariato locale, far conoscere il loro impegno e ricordare quanto siano preziose per tutti noi".

Un messaggio riassunto dagli organizzatori in poche parole: "Dietro ogni divisa ci sono persone che scelgono di esserci, spesso rinunciando a parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri. A loro va il nostro grazie più sincero".

Il Comitato ha infine ringraziato tutti i partecipanti e i collaboratori, sottolineando l'importanza di continuare a promuovere appuntamenti capaci di mettere in contatto le associazioni con la cittadinanza e rafforzare il legame tra volontariato e comunità.