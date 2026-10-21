Unioni dei Comuni, prorogati i termini per la contiguità territoriale

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge 170 che modifica la normativa di disciplina associativa degli enti locali.

Il provvedimento, in capo all’assessore agli Enti locali Enrico Bussalino, cambia il termine di adeguamento al principio di contiguità territoriale (scaduto il 30 giugno 2026) per le Unioni di comuni, spostandolo al 31 dicembre 2027.

Infatti, attualmente nelle 82 Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte risulta che 22 non rispettino tale requisito e, senza la rimodulazione, non potrebbero più accedere ai futuri bandi regionali.

Silvia Raiteri (Fdi) ed Elena Rocchi (Lista Cirio) hanno svolto le relazioni di maggioranza.

Raiteri, richiamando l’importanza delle realtà associative comunali, ha parlato di una misura di responsabilità istituzionale che si inserisce nel percorso di revisione della disciplina delle autonomie locali avviato dalla Giunta.

Rocchi ha sottolineato l’indispensabilità di questa misura transitoria in attesa di una riforma complessiva, ricordando che le forme associate sono spesso l’unico strumento che garantisce ai piccoli comuni di continuare ad elargire servizi.

Come relatori di minoranza sono intervenuti Mauro Calderoni (Pd) e Sarah Disabato (M5s).

Calderoni, pur dichiarandosi favorevole allo spostamento dei termini, ha denunciato l’assenza da anni di una riforma strutturale della disciplina degli enti locali mentre Disabato, pur cogliendone la necessità per gli enti locali, ha criticato la procedura emergenziale della Giunta.

Sono intervenuti durante il dibattito Fabio Isnardi (Pd), Sergio Ebarnabo (Fdi), Davide Buzzi Langhi (Fi) e per dichiarazione di voto Silvio Magliano (Lista Cirio), Carlo Riva Vercellotti (Fdi) eVittoria Nallo (Sue).

In conclusione, l’assessore Enrico Bussalino ha ringraziato il Consiglio per lo spirito costruttivo emerso nella discussione che permetterà di dare immediata attuazione al provvedimento.

Prima del voto finale è stato accolto all’unanimità un ordine del giorno collegato, a prima firma Calderoni, che impegna la Giunta a definire con urgenza gli indirizzi per la revisione della disciplina regionale in materia di gestione associata delle funzioni comunali e per l'attuazione del Ddl n. 170.