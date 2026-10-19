Avs e Pd all’attacco sul nuovo Cup: "Progetto bloccato dai ricorsi, l’IA resta sulla carta"

A oltre due anni dall’hackathon organizzato in pompa magna dalla Regione, il nuovo Cup con intelligenza artificiale resta ancora sulla carta e non esiste una prospettiva credibile per l’avvio del servizio». Lo dichiarano la Presidente del gruppo di AVS Alice Ravinale e il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Daniele Valle, al termine dell’informativa dell’assessore Federico Riboldi e di Azienda Zero.



"Nel settembre 2024 Riboldi annunciava che il nuovo sistema sarebbe partito nella primavera 2025. La gara, invece, è stata aggiudicata soltanto nel settembre 2025. Il ricorso dell’impresa seconda classificata ha poi portato il TAR ad annullare l’aggiudicazione e a imporre una nuova valutazione dell’offerta vincitrice. Azienda Zero ha quindi riaggiudicato il servizio, potendo procedere nelle more della decisione definitiva del Consiglio di Stato".



"Ma la vicenda giudiziaria potrebbe ricominciare da capo. In Commissione ci è stato riferito che l’impresa esclusa ha effettuato un nuovo accesso agli atti e che Azienda Zero si attende un possibile nuovo ricorso al TAR contro la riaggiudicazione. Altro che partenza imminente: il Consiglio di Stato fissato per febbraio potrebbe non essere il punto di arrivo di questa vicenda infinita".



Nel frattempo continuano i problemi del sistema attuale. "Riboldi e Azienda Zero hanno annunciato l’applicazione di penali per i disservizi registrati dall’app CUP nella scorsa settimana. Con riferimento alla direttiva del gestore H2H che impediva agli operatori telefonici di indicare una seconda opzione di prenotazione - segnalata da FILCAMS CGIL - Azienda Zero oggi ha comunicato di aver diffidato H2H a dare indicazioni operative difformi dal capitolato e si è impegnata a incontrare il sindacato rispetto alle istanze relative all'organizzazione del lavoro. Ma non è possibile che uno strumento così fondamentale per l'accesso alla salute continui a funzionare a singhiozzo".