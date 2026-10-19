Bongioanni ricorda Vitaliano Borromeo Arese: "Imprenditore illuminato e lungimirante"

L’assessore al commercio, agricoltura e cibo, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi della regione Piemonte Paolo Bongioanni ha condiviso un ricordo in seguito alla scomparsa del principe Vitaliano Borromeo Arese: "Unisco al profondo cordoglio della famiglia il mio personale e quello di tutto il Piemonte per la perdita di una grande personalità. Il dottor Vitaliano Borromeo Arese è stato un imprenditore illuminato e lungimirante. Ha saputo non soltanto custodire e tramandare un patrimonio eccezionale di storia, cultura, bellezza e paesaggio, orgoglio della nostra nazione e del Piemonte, ma lo ha saputo valorizzare attraverso un modello di sviluppo e promozione turistica ricco di visione e capace di generare crescita e benessere economico per il territorio. Dobbiamo al suo impegno e alla sua intuizione se il tesoro delle Isole Borromee e della Rocca di Angera, da sempre protagoniste del turismo del Lago Maggiore, ha saputo estendersi e fare rete con il Mottarone, Villa Pallavicino, i Castelli di Cannero e – di recente – anche con il Castello di Vogogna in Ossola, unendo idealmente e concretamente in un circuito organico lago, montagna, patrimonio culturale e naturale. Quello che il dottor Borromeo Arese ha saputo perseguire è un modello virtuoso e strutturale di sviluppo turistico che vede operare insieme regione, istituzioni pubbliche, Atl, comunità locali e operatori privati, e che mi auguro possa costituire da esempio per tanti giovani".