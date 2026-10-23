 / Attualità

Attualità | 23 ottobre 2026, 16:01

Lancette indietro nel fine settimana: torna l'ora solare

Il cambio è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre

Lancette indietro nel fine settimana: torna l'ora solare

Lancette indietro un’ora nella note tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Nel fine settimana, infatti, tornerà l’ora solare: il cambio dell’ora è previsto alle 3.00 di domenica, quando gli orologi torneranno a segnare le 2.00. È importante ricordare che nei dispositivi digitali e negli smartphone il cambio si effettua automaticamente, mentre per gli orologi analogici sarà necessario spostare le lancette.

Si dormirà dunque un’ora in più nella notte tra sabato e domenica. Allo stesso tempo, però, farà buio prima, con un’ora di luce in più al mattino. L’ora solare rimarrà in vigore fino alla notte tra il 27e il 28 marzo.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore