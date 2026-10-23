Lancette indietro nel fine settimana: torna l'ora solare

Lancette indietro un’ora nella note tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Nel fine settimana, infatti, tornerà l’ora solare: il cambio dell’ora è previsto alle 3.00 di domenica, quando gli orologi torneranno a segnare le 2.00. È importante ricordare che nei dispositivi digitali e negli smartphone il cambio si effettua automaticamente, mentre per gli orologi analogici sarà necessario spostare le lancette.

Si dormirà dunque un’ora in più nella notte tra sabato e domenica. Allo stesso tempo, però, farà buio prima, con un’ora di luce in più al mattino. L’ora solare rimarrà in vigore fino alla notte tra il 27e il 28 marzo.