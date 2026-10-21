“Rivoluzione a Verbania”, un volantino sui social suscita preoccupazione: se ne occupa la Questura

Il volantino è sui social e la Questura di Verbania si sta occupando della questione. A suscitare inquietudine è soprattutto il motto “Rivoluzione a Verbania”, riportato sulla locandina condivisa anche in alcuni gruppi cittadini e che ha già raccolto numerosi commenti pro e contro.

L’invito è a ritrovarsi in piazza Ranzoni a Intra venerdì mattina, 23 ottobre, alle 8. L’immagine (realizzata con IA) è quantomai eloquente: persone mascherate o incappucciate che assaltano il monumento in piazza Ranzoni. Un’immagine che fa ovviamente pensare ai disordini e alle violenze che si stanno verificando nella vicina Milano e in altre città italiane.