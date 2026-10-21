Truffe via Sms, falsi messaggi a nome dell'Aci chiedono il pagamento di multe da 150 euro

Nuovo tentativo di truffa attraverso gli SMS, questa volta sfruttando il nome e il logo dell'Automobile Club d'Italia. A lanciare l'allarme è la stessa Aci, che segnala la circolazione di messaggi fraudolenti con richieste di pagamento relative a presunte multe da 150 euro.

Il meccanismo utilizzato dai truffatori punta a convincere i destinatari della necessità di regolarizzare rapidamente una situazione apparentemente legata al proprio veicolo. Nei messaggi viene inserito un collegamento a un sito che imita una comunicazione ufficiale, ma che in realtà è stato predisposto per raccogliere informazioni personali e dati delle carte di pagamento.

L'Aci ha chiarito di essere completamente estranea a queste comunicazioni, invitando i cittadini a non seguire le indicazioni contenute negli SMS sospetti.

Il rischio principale è quello di essere indirizzati verso pagine fraudolente nelle quali vengono richiesti dati sensibili o informazioni bancarie. L'utilizzo del nome e del logo di un ente conosciuto serve a rendere il messaggio più credibile e a indurre il destinatario a fidarsi della richiesta.

Per evitare di cadere nella trappola, l'indicazione è di non aprire i collegamenti presenti nei messaggi sospetti e di non inserire informazioni personali, credenziali o estremi delle carte di pagamento.

L'avviso diffuso dall'Automobile Club d'Italia richiama dunque l'attenzione su una modalità di frode che sfrutta comunicazioni apparentemente istituzionali per ottenere dati riservati. Prima di effettuare qualsiasi pagamento è opportuno verificare la richiesta attraverso i canali ufficiali dell'ente, senza utilizzare i link ricevuti tramite SMS.