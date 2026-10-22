Dopo 12 anni riecco Alberto Fortis. Venerdì 23 ottobre sarà in radio, in formato fisico e sulle piattaforme digitali “Sentimental City”, il nuovo album di inediti del cantautore domese Alberto Fortis (nella foto). Anticipato dal singolo “Shopping con Alanis”, il disco, 8 brani in tutto, segna il ritorno sulle scene a dodici anni di distanza dal precedente progetto discografico. Il nuovo progetto, va detto, arriva dopo una stagione particolarmente intensa per il cantautore di Domodossola, protagonista di un tour estivo culminato nel sold-out al Castello Sforzesco di Milano, nel doppio sold-out al Blue Note di Milano e nella partecipazione a Musicultura.