Servizio civile nel Vco, otto posti disponibili tra biblioteche e parchi

Nuove opportunità per i giovani del Verbano Cusio Ossola interessati a un'esperienza di formazione e impegno sul territorio. La cooperativa Aurive mette a disposizione otto posti nell'ambito del Servizio Civile Digitale e Ambientale, con progetti che coinvolgono biblioteche, enti pubblici e aree protette della provincia.

Le candidature potranno essere presentate entro le 14 di venerdì 6 novembre 2026. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, compresi coloro che non hanno ancora compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda.

Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni e un assegno mensile di 519,47 euro. Durante l'esperienza sono previsti percorsi di formazione generale e specifica, oltre ad attività di tutoraggio per favorire l'orientamento al mondo del lavoro.

Cinque posti saranno dedicati al Servizio Civile Digitale. Il progetto "Connessi al Comune – Cittadinanza digitale" prevede due volontari alla Biblioteca Centro Rete di Verbania, uno alla Biblioteca Civica Camona di Gravellona Toce e uno alla biblioteca di Omegna. Un ulteriore posto sarà disponibile alla biblioteca di Domodossola nell'ambito del progetto "Educazione digitale di comunità".

Le attività saranno rivolte principalmente a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi online della pubblica amministrazione e a promuovere le competenze informatiche.

Gli altri tre posti riguarderanno invece il Servizio Civile Ambientale, attraverso il progetto "Ambiente, sviluppo e sostenibilità nei parchi alpini del Piemonte Orientale". Due volontari saranno impiegati presso il Parco Nazionale della Val Grande a Vogogna, mentre un posto sarà disponibile nella sede centrale delle Aree Protette dell'Ossola a Varzo.

Le attività saranno dedicate alla tutela, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

Tre degli otto posti sono riservati a giovani con minori opportunità, in particolare a candidati con un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Le posizioni riservate sono previste a Verbania, Omegna e Vogogna.

Il completamento dei 12 mesi di servizio civile consente inoltre di beneficiare della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per il Servizio Civile Universale, all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, utilizzando Spid o Carta d'identità elettronica.

Per informazioni sui progetti e assistenza nella compilazione della domanda è possibile consultare il sito della cooperativa Aurive, www.aurive.it, oppure scrivere all'indirizzo serviziocivile@aurive.it. È disponibile anche un servizio di assistenza tramite WhatsApp ai numeri 338 3868640, dalle 9 alle 13, e 335 1344521, dalle 14 alle 18. Per informazioni specifiche sui posti riservati ai giovani con minori opportunità è possibile contattare il numero 348 3649459.