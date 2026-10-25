Macugnaga, al via un nuovo corso di lingua e cultura Walser

Un’occasione per conoscere più da vicino la lingua, la storia e le tradizioni della comunità Walser. A Macugnaga prende il via il nuovo corso di lingua e cultura Walser, un percorso gratuito dedicato a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al Makanieru Titsch e a chi vuole approfondire le proprie conoscenze del patrimonio culturale locale.

Gli incontri si svolgeranno gratuitamente in orario serale e saranno aperti a tutti. Il programma verrà costruito sulla base delle adesioni raccolte e vedrà il coinvolgimento di parlanti locali ed esperti del territorio.

Per partecipare è necessario compilare un questionario di interesse. Informazioni e moduli possono essere richiesti contattando il numero 0324 65119 oppure scrivendo all’indirizzo sportello.walser@libero.it.

L’iniziativa punta a valorizzare e tramandare una delle espressioni più significative dell’identità culturale di Macugnaga, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire una lingua e una tradizione che rappresentano una parte importante della storia della valle.