Prevenzione dei tumori testa-collo: buona partecipazione per l'iniziativa dell'Asl Vco

Si è conclusa con un’importante partecipazione di cittadini la giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori cervico-cefalica, tenutasi martedì 22 settembre 2026 presso il presidio ospedaliero di Domodossola dell’Asl Vco e mercoledì 23 settembre presso il presidio ospedaliero di Verbania, ambulatori della Soc di otorinolaringoiatria dirette dal dottor Ruggero Guglielmetti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della “Make Sense Campaign 2026”, promossa dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica per l'educazione e la sensibilizzazione sulla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo.

Nel corso delle giornate sono stati visitati complessivamente 95 cittadini. 44 nella sede di Domodossola (32 donne e 12 uomini), con un’età media compresa tra i 60 e i 70 anni. A seguito delle visite effettuate 20 pazienti (12 donne e 8 uomini, con un’età media di 58-60 anni) sono stati indirizzati ad approfondimenti diagnostici. 51 nella sede di Verbania (32 donne e 19 uomini), con un’età media compresa tra i 50 e i 60 anni. A seguito delle visite effettuate 8 pazienti (5 donne e 3 uomini, con un’età media di 55-65 anni) sono stati indirizzati ad approfondimenti diagnostici.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Il numero di visite effettuate ed i risultati riscontrati evidenziano in modo chiaro l'importanza di queste giornate di sensibilizzazione. La prevenzione e la diagnosi precoce rimangono i nostri strumenti più efficaci per tutelare la salute della popolazione e garantire un percorso di cura tempestivo ed efficace, voglio cogliere l’occasione per ringraziare l'équipe sanitaria e tutti i cittadini che hanno scelto di partecipare alle giornate di screening”.