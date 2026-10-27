Imprese, il Vco chiude il terzo trimestre in positivo: ventidue attività in più

Nel corso del terzo trimestre del 2026 il tessuto produttivo nell’Alto Piemonte ha registrato una sostanziale stabilità nel numero di imprese iscritte, che ha interessato tutte le province del quadrante, con lievi differenze. In particolare, nel periodo luglio-settembre si contano 708 iscrizioni d’impresa e 590 cessazioni (al netto delle 9 cessazioni d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che portano ad un totale di 72.002 le imprese registrate complessivamente al 30 settembre 2026.

Osservando più da vicino i dati relativi alla provincia del Verbano Cusio Ossola, il sistema imprenditoriale registra una sostanziale stabilità nel corso del terzo trimestre 2026: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari a +22 unità, a fronte di 105 nuove iscrizioni e 83 cessazioni (al netto di 1 cancellazione d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al +0,18%. Lo stock di imprese registrate al 30 settembre 2026 ammonta complessivamente a 12.146 unità.

A livello settoriale emergono andamenti differenti, con il solo comparto del commercio a registrare un dato in negativo (-0,49%). Tra le forme giuridiche crescono principalmente le società di capitali (+0,76%). Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 29 iscrizioni e 32 cessazioni (nessuna cessazione d'ufficio), portando il numero di imprese registrate a 3.909 unità.