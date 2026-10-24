Ridotta la produzione alla Travi e Profilati

Produzione ridotta alla Duferco Travi e Profilati di Pallanzeno. Lo rendo noto il Gruppo bresciano Duferco che afferma come ‘’ la crisi energetica imponga una riduzione temporanea della produzione’’.

‘’Il forte aumento dei costi dell’energia, aggravato dalla crisi del mercato siderurgico, rende necessaria una riduzione produttiva – spiegano dal gruppo Duferco - . Gli strumenti, tra cui il ricorso alle ferie programmate, saranno concordati con i sindacati. Confermata la volontà di continuare a investire nell’impianto, dopo 46 milioni di euro destinati alla produzione negli ultimi tre anni. La crisi energetica incide direttamente sull’attività industriale di Pallanzeno. Il forte aumento dei costi dell’energia, insieme alla crisi del mercato siderurgico e all’instabilità degli scenari geopolitici, impone a Duferco Travi e Profilati una riduzione temporanea delle ore di produzione pari a una settimana al mese, a partire da novembre 2026’’. L’azienda concorderà con le organizzazioni sindacali gli strumenti per gestire questa fase, tra cui, ad esempio, il ricorso alle ferie programmate.

‘’Il costo dell’energia – aggiunge Duferco- è un fattore decisivo per la tenuta industriale dello stabilimento. La sua impennata, unita alle difficoltà del settore, rende necessario adeguare temporaneamente l’attività produttiva. Resta ferma la volontà di Duferco Travi e Profilati di continuare a investire nell’impianto di Pallanzeno. Un impegno che trova riscontro nei 46 milioni di euro investiti sulla produzione negli ultimi tre anni e che conferma la prospettiva industriale con cui l’azienda guarda al futuro dello stabilimento.

La riduzione temporanea della produzione non rappresenta, dunque, un disimpegno di Duferco da Pallanzeno, ma una risposta necessaria alla pressione dei costi energetici e alla crisi del mercato. L’obiettivo è salvaguardare la continuità aziendale e le condizioni per la successiva ripresa produttiva’’.