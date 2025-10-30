Villadossola e Valle Antrona: il calendario delle celebrazioni per Ognissanti e la commemorazione dei defunti

In vista della solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti ecco il calendario delle celebrazioni a Villadossola e le località della Valle Antrona.

Il programma si apre venerdì 31 ottobre con la messa prefestiva alle 18 nella chiesa di Cristo Risorto.

Sabato 1° novembre, giornata dedicata a Tutti i Santi, le celebrazioni inizieranno alle 9 alla Noga, seguite alle 10.30 a Viganella con messa e processione, e sempre alle 10.30 al Villaggio. Nel pomeriggio si terranno le messe alle 14.30 a Seppiana (con processione) e a Villa al cimitero, oltre alla funzione alla Noga alle 14.30. Alle 16 a Montescheno è prevista la messa con benedizione al cimitero, alla stessa ora nella frazione di San Pietro ad Antrona si terranno messa e benedizione del cimitero. Le celebrazioni proseguiranno alle 17 ad Antrona con messa e processione e alle 18 nella chiesa di Cristo Risorto.

Domenica 2 novembre, giornata della Commemorazione di tutti i defunti, la prima messa sarà alle 9 alla Noga, seguita alle 10.30 ad Antrona con benedizione al cimitero e alle 10.30 al Villaggio con il ricordo dei defunti dell’anno. Nel pomeriggio, alle 14.30 a Montescheno e alle 16 a Seppiana, si terranno le messe con benedizione al cimitero. La chiesa di Cristo Risorto ospiterà alle 18 una messa in memoria dei defunti dell’anno, mentre la giornata si concluderà alle 20 a Viganella con messa ed esequie al cimitero.

Le celebrazioni proseguiranno anche lunedì 3 novembre, con la messa e la benedizione del cimitero alle 10.30 a Tappia, momento conclusivo del triduo dedicato alla memoria dei defunti.