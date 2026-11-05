Frontalieri, più risorse per gli stipendi nel Vco: il Piemonte pronto a ricevere i fondi

Un possibile sostegno alle retribuzioni dei lavoratori del Verbano Cusio Ossola che operano nei Comuni della fascia di confine: lo annuncia l'onorevole Stefano Candiani, impegnato questa mattina alla Camera: si avvicina infatti la fase attuativa della misura che destina ai territori interessati le risorse derivanti dall’Irpef versata dai nuovi frontalieri, con fondi che saranno trasferiti direttamente alle Regioni. Per il Piemonte, e quindi anche per il Vco, si apre la prospettiva di un intervento a favore dei lavoratori italiani impiegati nei territori di confine.

La novità è contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, in discussione appunto alla Camera dei deputati nella seduta odierna. Il testo prevede, per gli anni 2026 e 2027, l’assegnazione delle risorse del fondo a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, sulla base del numero di frontalieri residenti nei rispettivi territori.

L'onorevole Candiani sottolinea la destinazione delle somme al sostegno delle retribuzioni nette dei lavoratori italiani occupati nei Comuni entro i 20 chilometri dal confine.

"Con soddisfazione confermo che le risorse a bilancio, per legge, adesso saranno trasferite direttamente alle Regioni - dice infatti - e finiranno in busta paga ai lavoratori italiani che lavorano nei Comuni al di qua del confine nella fascia dei 20 chilometri".

Il beneficio potrebbe essere particolarmente rilevante per alcune categorie professionali. "Stiamo parlando di qualcosa che in busta paga, ad esempio per il personale sanitario, vale tra i 500 e i 1.000 euro in più al mese" aggiunge infatti.

Per il Vco, territorio in cui il lavoro oltreconfine rappresenta una realtà consolidata, la misura assume un interesse particolare anche per la capacità di rendere più competitive le retribuzioni di chi lavora in Italia, soprattutto nei servizi essenziali. Restano da chiarire le modalità operative di assegnazione e distribuzione delle somme e gli importi effettivamente riconosciuti ai singoli lavoratori.