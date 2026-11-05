Piedimulera, i disegni dei bambini diventano protagonisti del Natale

A Piedimulera il Natale si prepara a prendere forma attraverso la fantasia dei più piccoli. Il Comune promuove l'iniziativa “Disegna il tuo Natale”, invitando tutti i bambini a realizzare un disegno a tema natalizio che diventerà parte di una mostra collettiva in occasione delle festività.

Dal 4 al 15 dicembre, sotto il portico della chiesa vecchia in piazza Morandini, sarà posizionata una speciale cassetta delle lettere nella quale i bambini potranno imbucare le proprie creazioni. Per partecipare basterà realizzare un disegno lasciando libero spazio alla fantasia e scrivere il proprio nome sul retro del foglio, in modo che non sia visibile sulla parte illustrata.

Tutti i lavori raccolti saranno esposti durante la festa natalizia in programma sabato 19 dicembre, trasformando i disegni dei bambini in una mostra dedicata alla magia del Natale.

L'iniziativa prevede anche un piccolo riconoscimento per tutti i partecipanti. Durante la premiazione delle luci di Natale, infatti, sarà consegnato un pensierino a ciascun bambino che avrà contribuito con il proprio disegno.

Un'occasione per coinvolgere i più piccoli nelle iniziative natalizie del paese, valorizzando la loro creatività e rendendoli protagonisti dell'atmosfera delle feste.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347 1346956.