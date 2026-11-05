"La regione sottostima la presenza di lupi in Piemonte"

« E’ evidentemente il rifiuto totale da parte della Regione di cambiare finalmente “il sistema lupo. La cifra di 464 esemplari di lupi presenti in Piemonte è ridicola perché confrontando la cifra dei lupi trovati morti ogni anno in Piemonte, qualsiasi persona comprende che in realtà ci sono almeno oltre 1000 lupi in Piemonte».

Così parla Gesine Otten, del Comitato Salvaguardia Allevatori Vco, dopo che la Regione Piemonte, attraverso le parole dell'assessore Paolo Bongioanni, si è detta al lavoro per dotarsi del Piano di gestione della specie lupo. Intervento, quello della Regione, che non ha per nulla convinto gli allevatori.

«Già la cifra che ci siano in Piemonte 464 lupi è talmente ridicola che posso considerarla solo una presa in giro – afferma Otten - . Se poi si dice che nel 2025 ne sono stati trovati morti 87, lo capirebbe anche un bambino che non è possibile che muoia sulle strade un quinto della popolazione presente».

«Interessante poi – sostiene - che da anni non si pubblichi più la percentuale dei lupi morti , mai registrati prima del trovamento del cadavere: se 30%dei lupi trovati morti non erano mai stati registrati è evidente che i numeri ufficiali sono sottostimati ».