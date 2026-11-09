Se Stefanetta spodesta Dotta

Ormai ci riempie la bocca di ‘’Intelligenza artificiale’’, di cui, dicono, diventerà difficile farne a meno.

Ma a volte la decretata infallibilità della AI lascia il segno.

Su Overview di Google (funzione basata sull'intelligenza artificiale che genera sintesi automatiche direttamente nei risultati di ricerca… si legge nel commento) leggiamo che ‘’Vogogna è un comune italiano di circa 1.670 abitanti situato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte (Val d'Ossola). È inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia e ha ricevuto la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano’’. Ed è già un sucecsso che parlino di provincia del Verbano Cusio Ossola quando anche Anas e Autostrade per l'Italia (nelle loro ordinanze) la chiamano provincia di Verbania!!!!!

Ma nel descrivere il paese ossolano, le informazioni principali proseguono dicendo che il sindaco di Vogogna è Marco Stefanetta. Peccato che Stefanetta si sia dimesso da sindaco nel febbraio 2023 e oggi il sindaco sia Fausto Dotta.

Che ci sia stato un golpe notturno?