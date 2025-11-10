Operazione antidroga nei boschi di Premosello: smantellata base di spaccio a Cuzzago

Nei giorni scorsi personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola con il contributo di militari della Compagnia e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola, nel corso di una mirata attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un intervento all’interno di una vasta area boschiva e scoscesa sita in località Cuzzago, nel comune di Premosello Chiovenda. Con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga e di un velivolo drone impiegati dai militari della Guardia di Finanza di Domodossola, utilizzati per individuare i soggetti celatisi all’interno della zona, è stato possibile rintracciare ed evidenziare la presenza di un’organizzata attività di spaccio di cocaina, eroina e hashish, strutturata nella predetta area boschiva.

Nel corso dell’operazione sono stati infatti individuati alcuni bivacchi dove si rinvenivano sostanze stupefacenti, radio ricetrasmittenti, materiale per il confezionamento delle sostanze ed effetti personali, al punto tale da evidenziare la presenza di una struttura fissa e ben organizzata. Le forze di Polizia rinvenivano e sequestravano anche un machete, a riprova della pericolosità dei componenti dell’organizzazione. Tra gli identificati vi è un cittadino italiano di 42 anni residente a Premosello Chiovenda già noto alle Forze di Polizia nonché altri due frequentatori della zona di spaccio, ambedue residenti nell’Ossola, che avevano da poco acquistato sostanze stupefacenti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti ed indagini specifiche volte ad identificare altri componenti dell’organizzazione per tale motivo, l’area oggetto degli scambi è sotto continua osservazione da parte delle Forze di Polizia.