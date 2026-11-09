Nel VCO mutui record: richieste medie a 142 mila euro e case oltre i 218 mila

Valori immobiliari di rilievo e somme richieste tra le più consistenti dell'intero panorama regionale. Il territorio del Verbano Cusio Ossola si conferma tra le aree più esclusive e dinamiche del Piemonte sul fronte dei finanziamenti per la casa, secondo quanto emerge dai dati di ottobre 2026 diffusi dall'Osservatorio di MutuiOnline.it.

Nella provincia del VCO l'importo medio richiesto per un mutuo ha raggiunto i 142.668 euro, posizionando il territorio al secondo posto in assoluto in Piemonte, preceduto soltanto da Cuneo (148.900 euro) e nettamente al di sopra della media regionale di 125.605 euro e di capoluoghi come Torino o Novara. Analoga tendenza si registra sul fronte dei valori delle abitazioni: nel VCO il prezzo medio degli immobili posti a garanzia del finanziamento tocca quota 218.203 euro, tallonando il primato piemontese. Per quanto concerne i parametri contrattuali, l'età media dei richiedenti nel territorio provinciale si fissa a 38 anni e 6 mesi, mentre la durata media del piano di ammortamento si attesta a 23 anni e 2 mesi.

A pesare sui bilanci familiari è però il quadro generale dei tassi di interesse, che in Piemonte vede il tasso fisso medio salito al 3,62%, picco massimo dell'ultimo anno con una crescita di quasi 30 punti base da luglio. Il tasso variabile, pur attestandosi al 2,94% e garantendo al momento un risparmio mensile sulla rata, risente delle scelte restrittive della Banca Centrale Europea e potrebbe subire ulteriori rincari in vista delle prossime decisioni di fine anno.