Vallese, il tasso di disoccupazione tocca il 3,3 per cento

Lieve aumento, in ottobre, nel Canton Vallese, del tasso di disoccupazione, salito dello 0,2 per cento.

Nei Centri Regionali per l'Impiego (Rav) risultavano disoccupate 6.082 persone, con un aumento di 327 unità rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è salito di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 3,3%.

L'aumento è dovuto principalmente al crescente numero di disoccupati registrati nei settori dell'ospitalità e dell'agricoltura. Settori che rappresentano quasi il 70% dell'aumento complessivo della disoccupazione in Vallese (+327 disoccupati).

Il tasso di disoccupazione è aumentato sia nell'Alto Vallese che nel Vallese Centrale. Mentre nel Basso Vallese la disoccupazione è leggermente aumentata (+29 disoccupati), il tasso è rimasto stabile rispetto al mese precedente.

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalle sei banche cantonali della Svizzera occidentale, il Pil del cantone del Vallese dovrebbe crescere del 2,1% nel 2026 e dell'1,1% nel 2027.