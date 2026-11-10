Varzo, primo passo verso la realizzazione di un nuovo centro medico

L'amministrazione comunale di Varzo punta a potenziare i servizi sanitari sul territorio. Il comune ha infatti avviato l'iter burocratico e progettuale per la realizzazione di un nuovo centro medico, che troverà spazio all'interno dei locali della ex scuola materna; l'edificio verrà così riqualificato per rispondere alle esigenze sanitarie della comunità.
Per dare il via concreta all'iniziativa, il comune ha ufficialmente affidato l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Con il completamento di quest’ultimo, l’amministrazione disporrà degli elementi necessari per definire i dettagli dell'intervento e procedere con le successive fasi di realizzazione del centro medico.