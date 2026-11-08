Rally dell’Ossola Sprint, Fabrizio Margaroli conquista la vittoria davanti a Bruni e Di Pietro

È Fabrizio Margaroli, affiancato da Massimiliano Rolando su Skoda Fabia R5, il vincitore della quindicesima edizione del Rally dell’Ossola Sprint. Il pilota ossolano, conosciuto nell'ambiente come “Pioda”, si è imposto al termine di una gara combattuta, precedendo di appena 5,2 secondi Sergio Bruni e Diego Esposito, anche loro su Skoda Fabia. Terzo gradino del podio per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, protagonisti di un'ottima prestazione sulla Peugeot 208 Rally4.

A caratterizzare la giornata è stato soprattutto il colpo di scena che ha coinvolto Davide Caffoni e Mauro Grossi, partiti con il piede giusto e al comando della classifica dopo le prime due prove speciali. Nella seconda Crodo, però, una doppia foratura ha compromesso la loro gara, costringendoli successivamente al ritiro.

A sfruttare l'occasione è stato Margaroli, autore del miglior tempo proprio nella terza speciale, risultato che gli ha permesso di conquistare la testa della corsa. Nell'ultima prova, la San Domenico Ski, Bruni ha tentato la rimonta facendo segnare il miglior crono, ma senza riuscire a colmare il distacco dal leader.

Margaroli ha così tagliato il traguardo con il tempo complessivo di 18'39"9, conquistando il successo davanti a Bruni, mentre Di Pietro, staccato di 52,4 secondi, ha completato il podio assoluto imponendosi tra le vetture a due ruote motrici. Quarto posto per Luca Petrucciani e Cristian Roberti su Renault Clio, seguiti da Massimo Margaroli e Massimiliano Vairoli su Peugeot 208. Sesta posizione per Stefano Serini e Alberto Minacci su Lancia Ypsilon.