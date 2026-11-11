Fine vita, “Liberi Subito” supera il primo passaggio in Piemonte: via libera all’ammissibilità

“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale del Piemonte che ha votato l’ammissibilità di “Liberi Subito”, la proposta di legge regionale sul “suicidio assistito” promossa dall’associazione Luca Coscioni e già approvata in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna”. Così, in una nota, Davide Di Mauro e Lidia Sessa, coordinatori della Cellula Coscioni di Torino.

“È un risultato importante - proseguono - che riconosce il valore di un percorso di partecipazione democratica costruito grazie all’impegno di centinaia di volontari e alla volontà di oltre 16.000 cittadine e cittadini piemontesi che hanno scelto di sottoscrivere la nostra proposta. Un risultato che assume un significato ancora più importante alla luce del parere favorevole espresso all’unanimità dall’organo di garanzia del consiglio regionale. Un percorso nel quale abbiamo sempre chiesto che le valutazioni tecniche e giuridiche fossero rispettate e che la volontà popolare non venisse condizionata da considerazioni di natura politica. Oggi si supera un passaggio fondamentale, ma non si conclude il nostro percorso. Adesso chiediamo che si apra finalmente il confronto nelle sedi istituzionali, con una discussione seria e approfondita nel merito della proposta. Ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato e i consiglieri dell'ufficio di presidenza che si sono espressi liberi da condizionamenti”.