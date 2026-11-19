Risposta rapida: puoi trovare il codice fiscale di una persona calcolandolo dai suoi dati anagrafici: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita. Per avere la certezza, verifica il risultato sul sito dell'Agenzia delle Entrate o controlla la Tessera Sanitaria. Non esiste un database pubblico in cui cercare il codice fiscale di un estraneo.

Perché ti serve il codice fiscale di un'altra persona

Il codice fiscale è il codice che identifica ogni cittadino davanti al Fisco e alla Pubblica Amministrazione. È stato introdotto con il DPR 605 del 1973. Oggi è gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite l'Anagrafe Tributaria.

Senza questo codice, molti moduli non si possono inviare. Il campo è obbligatorio e il sistema blocca la pratica.

Il Fisco lo usa anche per incrociare i dati durante i controlli. Un esempio concreto sono le verifiche sull' evasione fiscale nel Vco .

Ecco le situazioni più comuni in cui ti viene chiesto il codice fiscale di qualcun altro.

Situazione Chi lo richiede Scadenza tipica Modello 730 per un genitore CAF o Agenzia delle Entrate Entro il 30 settembre Domanda ISEE (DSU) INPS Prima della richiesta di bonus Fattura elettronica a un privato Sistema di Interscambio (SdI) Entro 12 giorni dall'operazione Registrazione del contratto di affitto Agenzia delle Entrate (modello RLI) Entro 30 giorni dalla firma Dichiarazione di successione Agenzia delle Entrate Entro 12 mesi dal decesso Assegno unico o iscrizione scolastica INPS o scuola All'apertura della domanda Assunzione di colf o badante INPS Entro il giorno prima dell'inizio

I 5 metodi per trovare il codice fiscale di una persona

Non tutti i metodi sono uguali. Alcuni sono veloci, altri sono sicuri al 100%. Questa tabella ti aiuta a scegliere.

Metodo Cosa ti serve Affidabilità Tempo Calcolo dai dati anagrafici Nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita Alta, ma non certa 1 minuto Tessera Sanitaria e documenti Un documento della persona Certa Immediato Chiedere alla persona Un contatto diretto Certa Variabile Visura camerale Partita IVA o nome dell'impresa Certa (solo imprese individuali) Pochi minuti Agenzia delle Entrate o CAF Delega o documenti di parentela Certa Da 1 a più giorni

1. Calcolare il codice fiscale dai dati anagrafici

È il metodo più rapido. Il codice fiscale segue regole fisse, quindi si può ricostruire partendo dai dati della persona.

Puoi fare il calcolo del codice fiscale online con il nostro strumento gratuito. Ti servono questi dati:

cognome e nome, scritti come sul documento;

sesso (M o F);

data di nascita completa;

Comune di nascita, oppure Stato estero per chi è nato fuori dall'Italia.

Inserisci i dati e premi "Calcola". Il risultato arriva in pochi secondi.

Attenzione: il codice calcolato è corretto nella grande maggioranza dei casi. Non è garantito al 100% per via dell'omocodia, che spieghiamo più avanti. Per le pratiche importanti, verifica sempre il risultato.

2. Cercare il codice sulla Tessera Sanitaria e su altri documenti

Il codice fiscale è stampato su molti documenti. Spesso basta cercare tra le carte di casa.

Tessera Sanitaria (TS-CNS): il codice è sul fronte, insieme al codice a barre.

Carta d'Identità Elettronica (CIE): il codice è riportato sul retro.

Busta paga e Certificazione Unica (CU): compare nei dati del lavoratore.

Modello 730 o Redditi PF: è nella prima pagina.

Cedolino della pensione INPS: è indicato tra i dati del pensionato.

Ricette mediche e referti: spesso riportano il codice del paziente.

Contratti firmati: affitto, mutuo, utenze luce e gas.

3. Chiedere il codice direttamente alla persona

Sembra ovvio, ma è il modo più sicuro. Per evitare errori di battitura, chiedi una foto della Tessera Sanitaria.

Puoi usare un messaggio breve come questo:

"Ciao, mi serve il tuo codice fiscale per completare [la fattura / il contratto]. Mi mandi una foto della tessera sanitaria? Grazie."

Una volta ricevuto il codice, cancella la foto se non ti serve più. È un dato personale.

4. Usare la visura camerale per i titolari d'impresa

Se la persona è titolare di una ditta individuale, il suo codice fiscale è registrato nel Registro delle Imprese.

Puoi richiedere una visura camerale alla Camera di Commercio, anche online. La visura riporta i dati del titolare, compreso il codice fiscale personale.

Ricorda: per una ditta individuale la partita IVA è diversa dal codice fiscale del titolare. Non confondere i due numeri in fattura.

5. Rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o a un CAF

Quando serve la certezza assoluta, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate è la fonte ufficiale.

L'ufficio rilascia il certificato di attribuzione del codice fiscale al titolare. Un familiare può ottenerlo con una delega firmata e una copia del documento della persona. Anche un CAF può aiutarti, soprattutto per le pratiche fiscali di un parente.

Come trovare il codice fiscale nei casi specifici

Ogni situazione ha i suoi documenti e le sue scorciatoie. Ecco i casi più frequenti.

Codice fiscale di un figlio o di un neonato

Il codice fiscale del neonato viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita, in ospedale o in Comune. I dati arrivano subito all'Agenzia delle Entrate.

La Tessera Sanitaria del bambino arriva poi per posta. Se non l'hai ancora ricevuta, puoi calcolare il codice con i dati del certificato di nascita.

Codice fiscale di una persona deceduta

Serve spesso agli eredi per la dichiarazione di successione, per chiudere conti correnti o volturare le utenze.

Cercalo tra questi documenti del defunto:

Tessera Sanitaria o carta d'identità;

cedolino della pensione INPS;

modello 730 o Certificazione Unica degli anni precedenti;

estratti conto bancari.

Se non trovi nulla, l'erede può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate. Serve il certificato di morte e un documento che dimostri il legame di parentela. Il codice fiscale del defunto resta valido anche dopo il decesso.

Codice fiscale di un cliente per la fattura elettronica

Quando fatturi a un privato senza partita IVA, il codice fiscale del cliente è obbligatorio.

Il Sistema di Interscambio controlla il codice nell'Anagrafe Tributaria. Se il codice non esiste, la fattura viene scartata. Per questo conviene sempre verificarlo prima dell'invio.

Codice fiscale di inquilino, colf o badante

Per registrare un contratto di affitto con il modello RLI servono i codici fiscali di locatore e conduttore. Per assumere una colf o una badante, l'INPS chiede quello del lavoratore.

In questi casi chiedi una copia del documento. Poi verifica il codice sul sito dell'Agenzia delle Entrate prima di firmare.

Codice fiscale di una persona nata all'estero

Per chi è nato fuori dall'Italia, il codice del Comune viene sostituito dal codice dello Stato estero. Inizia sempre con la lettera Z, seguita da tre cifre.

Stato di nascita Codice Francia Z110 Germania Z112 Stati Uniti Z404

Un cittadino straniero riceve il codice fiscale dall'Agenzia delle Entrate, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione o dal consolato italiano. La regola della Z vale anche per gli italiani nati all'estero.

Si può trovare il codice fiscale solo con nome e cognome?

No. Nome e cognome coprono solo i primi 6 caratteri del codice. Gli altri 10 dipendono da sesso, data e luogo di nascita.

Facciamo un esempio. Tutti i "Mario Rossi" d'Italia iniziano con RSSMRA. Senza la data e il luogo di nascita, è impossibile sapere quale sia il codice giusto.

Diffida dei siti che promettono di trovare il codice fiscale "solo dal nome" o "dal numero di telefono". Non è possibile in modo legale.

Perché il codice fiscale calcolato può essere sbagliato

Un calcolatore applica le regole ufficiali. In alcuni casi, però, il codice reale è diverso da quello calcolato.

Cos'è l'omocodia e come cambia il codice

L'omocodia si verifica quando due persone hanno dati che producono lo stesso codice. Succede, per esempio, con due persone dallo stesso nome, nate lo stesso giorno nello stesso Comune.

In questo caso l'Agenzia delle Entrate modifica il secondo codice. Sostituisce una o più cifre, partendo da destra, con una lettera. Poi ricalcola il carattere di controllo finale.

Cifra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lettera L M N P Q R S T U V

Esempio pratico:

Codice di base: RSSMRA80A01H501U

Codice in caso di omocodia: RSSMRA80A01H50MM

L'ultima cifra "1" diventa "M". Anche il carattere di controllo cambia, da U a M. Nessun calcolatore può prevedere questa modifica: solo l'Agenzia delle Entrate la conosce.

Altri errori frequenti nel calcolo

Comuni soppressi o fusi: va usato il codice catastale del Comune al momento della nascita.

Doppio cognome: va inserito per intero, senza invertire l'ordine.

Accenti e apostrofi: vanno ignorati (D'Angelo diventa DANGELO).

Sesso femminile: il giorno di nascita viene aumentato di 40 (il 1° gennaio diventa 41).

Data errata: un solo numero sbagliato cambia tutto il codice.

Come verificare se un codice fiscale è corretto

Esistono due tipi di controllo. Sono diversi e non vanno confusi.

Tipo di verifica Cosa controlla Dove farla Verifica formale Che il codice abbia una struttura valida e il carattere di controllo giusto Il nostro strumento di verifica Verifica di corrispondenza Che il codice esista davvero e corrisponda ai dati di quella persona Sito dell'Agenzia delle Entrate

La verifica formale ti dice se il codice è scritto bene. Non ti dice se appartiene a quella persona.

Per la verifica ufficiale, segui questi passaggi:

Vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Verifica codice fiscale".

Scegli la verifica di corrispondenza con i dati anagrafici.

Inserisci il codice e i dati della persona.

Completa il codice di sicurezza e invia.

Il servizio è gratuito e non richiede SPID. La risposta arriva subito.

[Inserire screenshot del servizio di verifica dell'Agenzia delle Entrate]

È legale cercare il codice fiscale di un'altra persona?

Il codice fiscale è un dato personale. Per il GDPR, va trattato con attenzione.

Calcolarlo per uno scopo legittimo è normale. Pensa a una fattura, a un contratto o a una pratica per un familiare. In questi casi stai solo ricostruendo un dato che ti serve.

Ci sono però alcuni limiti chiari:

non esiste un registro pubblico dei codici fiscali consultabile da chiunque;

non devi pubblicare il codice fiscale di altre persone online;

non devi usarlo per scopi diversi da quello per cui ti è stato dato.

Per dubbi sul trattamento dei dati, il punto di riferimento è il Garante per la protezione dei dati personali.

Come è fatto il codice fiscale: i 16 caratteri spiegati

Il codice fiscale ha 16 caratteri: 9 lettere e 7 numeri. Ogni gruppo ha un significato preciso.

Posizione Esempio Significato 1-3 RSS Consonanti del cognome 4-6 MRA Consonanti del nome 7-8 80 Ultime due cifre dell'anno di nascita 9 A Mese di nascita 10-11 01 Giorno di nascita (+40 per le donne) 12-15 H501 Codice catastale del Comune (H501 = Roma) 16 U Carattere di controllo

Il mese di nascita è indicato da una lettera. Ecco la tabella completa.

Mese Lettera Mese Lettera Gennaio A Luglio L Febbraio B Agosto M Marzo C Settembre P Aprile D Ottobre R Maggio E Novembre S Giugno H Dicembre T

Domande frequenti sul codice fiscale di una persona

Posso trovare il codice fiscale da un numero di telefono?

No. Il numero di telefono non fa parte del codice fiscale. Nessun servizio legale collega i due dati.

Il codice fiscale è uguale alla partita IVA?

Per le persone fisiche no: il codice fiscale ha 16 caratteri, la partita IVA ha 11 cifre. Per le società, invece, il codice fiscale numerico di solito coincide con la partita IVA.

Il codice fiscale può cambiare nel tempo?

Sì, ma succede raramente. Cambia in caso di omocodia, di rettifica dei dati anagrafici o di rettificazione del sesso.

Cos'è il codice fiscale provvisorio?

È un codice numerico di 11 cifre. Viene assegnato quando i dati della persona sono incompleti. In seguito viene sostituito dal codice definitivo.

Ho perso la Tessera Sanitaria: come recupero il codice?

Puoi chiedere un duplicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID o CIE. In alternativa, vai in un ufficio dell'Agenzia o alla tua ASL.

Dal codice fiscale posso risalire ai dati di una persona?

In parte. Dal codice puoi ricavare sesso, data e luogo di nascita. Il nome e il cognome, invece, si possono solo ipotizzare.

In sintesi: il metodo più sicuro in 3 passaggi

Cerca il codice su Tessera Sanitaria, CIE o altri documenti della persona.

Se non lo trovi, calcolalo con i dati anagrafici completi.

Verificalo sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate prima di una pratica importante.

Così eviti scarti, ritardi e sanzioni. E completi il tuo modulo in pochi minuti.

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