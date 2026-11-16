Evasione fiscale nel Vco, scoperte 44 badanti con redditi non dichiarati per oltre 3,2 milioni di euro

Lavoravano regolarmente nelle case delle famiglie, con i contributi versati dai datori di lavoro, ma per il Fisco non esistevano e, in alcuni casi, si dichiaravano indigenti per ottenere sussidi statali. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola a conclusione di un’operazione a contrasto dell’evasione fiscale nel settore dell’assistenza familiare e domiciliare dei cosiddetti care giver della provincia. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno riguardato numerose collaboratrici e collaboratori familiari di nazionalità estera, impiegati a vario titolo come badanti presso anziani e persone non autosufficienti.

L’attività di polizia economico-finanziaria trae origine da un’analisi info-investigativa, sviluppata anche attraverso l’incrocio delle banche dati in uso al Corpo, dalla quale è emerso che, a fronte di redditi da lavoro dipendente documentati dai contributi previdenziali regolarmente versati dai datori di lavoro, gli interessati non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi obbligati, omettendo di conseguenza il versamento dell’Irpef dovuta. I controlli fiscali, relativi alle imposte sui redditi per le annualità dal 2022 al 2026, hanno consentito di individuare e segnalare all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase, 44 badanti evasori totali e di ricostruirne elementi positivi di reddito non dichiarati per 3.223.000 euro, con un’imposta evasa di 700.000 euro.

A tutti è stata contestata la violazione amministrativa di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. Alcuni di loro, oltre a sottrarsi al Fisco, hanno sfruttato la stessa “invisibilità” reddituale per accedere a misure di sostegno destinate alle famiglie in difficoltà. Taluni dei soggetti controllati avevano infatti presentato Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e domande di Reddito di cittadinanza, attestando falsamente uno stato di bisogno, poi smentito dagli esiti dei controlli della Guardia di Finanza che ne hanno fatto emergere i compensi percepiti in nero per l’attività di assistenza familiare. In particolare, i finanzieri hanno, tra l’altro:

– individuato 3 indebiti percettori del Reddito di emergenza (art. 36 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73), per complessivi 4.960 euro, con conseguente revoca della misura con efficacia retroattiva e obbligo di restituzione delle somme riscosse;

– denunciato all’Autorità Giudiziaria 2 persone per indebita percezione del Reddito di cittadinanza, per un importo complessivamente erogato di 8.672,50 euro;

L’operazione conferma l’attenzione e capacità della Guardia di Finanza, quale organo speciale di polizia economico-finanziaria, nel contrastare l’evasione fiscale, fenomeno che altera la concorrenza e sottrae risorse alla collettività e nel tutelare il bilancio pubblico: ogni sussidio ottenuto senza averne diritto viene tolto alle persone e alle famiglie realmente in condizione di bisogno, alle quali le misure di sostegno sono destinate. Si precisa che, per i profili penali, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità delle persone indagate sarà accertata in via definitiva solo con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.