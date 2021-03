Valanga sulla strada dopo Gondo, Passo del Sempione chiuso La Svizzera si può raggiungere con i treni navetta da Iselle

Chiusa causa valanga la strada internazionale del passo del Sempione in territorio svizzero. L'interruzione è stata causata da una valanga scesa dopo la dogana di Gondo prima di Ried. L'unico modo per raggiungere Briga e il Canton Vallese è attraverso i treni navetta in partenza da Iselle.