Visita Cirio, Gaiardelli su futuro Atl: “Fare sistema senza snaturare l’essenza del nostro territorio” “Possiamo e dobbiamo guardare all’area del Rosa ma credo che per i prossimi due anni sia importante non fare stravolgimenti”

Collaborazione si, ma anche autonomia. Dobbiamo fare sistema, ma in maniera intelligente, senza snaturare l’essenza del nostro territorio”. Cosi si è espresso il presidente del Distretto Francesco Gaiardelli al termine dell’incontro con il presidente Cirio sul tema del futuro delle Atl.

“Possiamo e dobbiamo guardare all’area del Rosa -le sue parole- ma credo che per i prossimi due anni sia importante non fare stravolgimenti, anche perché le Atl allargate rischiano di creare dei problemi e di snaturare l’essenza della nostra offerta turistica, che si deve basare su laghi e montagne. Noi stiamo investendo molto, con una campagna mirata per il turismo di prossimità, nelle prossime settimane faremo un workshop ed un webinar con operatori stranieri del settore. Abbiamo dovuto ovviamente fare i conti con la pandemia, ma posso annunciar con speranza che qualche timido segnale di ripresa c’è’. E noi dobbiamo cavalcarlo”.